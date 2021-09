Det varierer fra kvinne til kvinne når overgangsalderen begynner, hvor lenge den varer og hvor mange symptomer man får, men én ting er sikkert: For noen øker vekta når nivåene av kjønnshormonene østrogen og progesteron synker, og det er det flere grunner til.

For det første ser det ut til at overgangsalderen påvirker de appetittregulerende hormonene. En større undersøkelse fra 2014 viste at nivået av sulthormonet ghrelin var høyere hos kvinner i overgangsalderen enn tidligere og senere i livet. Samtidig fant forskerne ut at kvinner i overgangsalderen også hadde mer av metthetshormonet leptin.

Når både sult- og metthetsfølelsen er forstyrret, burde kanskje alt være i sin skjønneste orden, men i dette tilfellet blir dessverre ikke minus og minus til pluss – snarere tvert imot. Mye tyder nemlig på at et høyt nivå av leptin fører til resistens. Det vil si at en del kvinner blir både mindre mette OG mer sultne i overgangsalderen, og det er en Trening og sunn mat gjør det lettere å holde vekta, men kan også hjelpe mot en del skavanker som følger med overgangsalderen. kombinasjon som fort kan gi negativt utslag på vekta hvis du ikke gjør en bortimot overmenneskelig innsats for å holde vekta nede. Forandringer i stoffskiftehormoner ser også ut til å medvirke til at mange føler at så vel appetitten som vekta legger ut på en del berg-og-dalbaneturer.