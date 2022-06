Dette sier forskningen:

En hard treningsøkt kan virke deilig utmattende på kroppen, og sende deg langt inn i drømmeland. Hard kondisjonstrening som løping og sykling er ekstra godt egnet til å skape et fall i kroppstemperaturen senere på dagen, noe som gir optimale betingelser for søvn. Forskning viser at kroppens kjernetemperatur faktisk synker en anelse mer enn vanlig etter at den har vært høy som følge av trening.

Prøv dette:

Planlegg treningen på en smart måte, slik at den gir best mulig avkastning på søvnfronten. Som en tommelfingerregel tar det fire–seks timer før kroppstemperaturen synker igjen etter hard trening. Så hvis du trener klokka 17, er du klar for senga rundt klokka 22.