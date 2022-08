Er du stresset eller deprimert? I så fall bør du komme deg ut og bevege deg, får vi ofte høre.

Men det er også dem som mener at trening kan gjøre mer skade enn nytte hos stressrammede.Ifølge stressekspert Tanja Kirkegaard tyder all forskning på at den førstnevnte påstanden er riktig.

Trening har en reell positiv effekt på stress.

Trening utløser endorfiner

Grunnen til at trening virker, er blant annet at kroppen skiller ut endorfiner og andre lykkeskapende hormoner som demper stressymptomer.

Hos dem som er rammet av stress kan man blant annet se skader på hjernens hukommelsessenter, og her har trening den positive effekten at det dannes nye blodårer i vevet.

Hukommelsen og evnen til å løse problemer blir bedre når du for eksempel løper eller går en tur i raskt tempo.

Mindfulness utgjør en forskjell

En del forskning tyder også på at behandlingsformer som mindfulness og meditasjon ikke bare lindrer, men også har evnen til å fjerne stresset i kroppen helt.

Her jobber du med det parasympatiske nervesystemet, som beroliger og bygger opp kroppen igjen. Du trener blant annet på å være til stede i nået og kjenner etter hva forskjellige situasjoner gjør med deg.

Du blir mer selvbevisst i stedet for å flykte eller stenge av, og det er svært gode verktøy mot stress.

Du må fremdeles finne rota til problemet

Eksakt hvor mye trening eller mindfulness som skal til for å motvirke stress, vet man ikke.

Og selv om du beveger deg og mediterer daglig, er det ingen garanti for at stresset blir borte.

Å få bukt med stress kan være en årelang prosess, og det er også viktig å finne ut hvordan det oppsto og hvordan du takler det for at det ikke skal skje igjen.