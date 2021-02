4. Rapsolje – Super for kretsløpet

Så sunt er rapsolje

Rapsoljen er et funn for kretsløpet og hjernen. Det skyldes at den har en eksemplarisk sammensetning av to ekstra sunne fettsyrer. Den ene er de enumettede fettsyrene som er en viktig årsak til at middelhavskjøkkenet har så godt rykte, og som blant annet kan bidra til å redusere betennelse i kroppen. Den andre er omega-3-fettsyrene. Til sammen gir de god beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer, men også mot sykdommer som alzheimer, noen former for gikt og betennelse i nervebanene. Omega-3-fettsyrene er dessuten viktige byggesteiner for hjernecellene.

Slik smaker rapsolje

Rapsolje har en ganske nøytral smak. Kaldpresset olje har en mild, litt nøttaktig smak som kan kreve litt tilvenning.

Slik bruker du rapsolje

Rapsolje egner seg godt i salater. Spesielt den kaldpressede oljen gir bakverk og salater en smakfull piff. Oljen er ganske varmestabil og egner seg godt til steking, men ikke på høy varme.