Sunn Hver Dag: uke 4 - lørdag

Planen består av fire treninger i uka, som ligger mandag, onsdag, fredag samt en dag i helgen. To av dem er Quick Fit-programmer, som styrker og strammer opp hele kroppen. Én gang i uka setter vi fokus på en bestemt kroppsdel, og en gang i uka foreslår vi en alternativ trening som løping eller yoga.

Alle uker starter mykt med en 10 minutters trening på mandagen - og generelt varer treningene min. 10 minutter og maks. 30 minutter i hverdagene, så de er overkommelige selv i travle perioder. Du kan fint flytte rundt på treningene, slik at de passer din uke. Bare sørg for at du har noen hviledager, slik at kroppen kan restituere.

Som abonnent har du tilgang til ALLE I FORMs videotreninger.