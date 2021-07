Kanongod kylling

1. Legg fileter mellom to fryseposer, og gi dem et par slag med en kjøtthammer eller kjevle. Da blir de omtrent like tjukke og skal derfor tilberedes like lenge.

2. Når du lager helstekt kylling, er det fint om den får hvile litt etter at du har tatt den ut av ovnen. Da holder safta seg inni kjøttet i stedet for å renne ut.