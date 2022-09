Du kan blande forskjellige skrelte og oppskårne rotfrukter som pastinakk, gulrøtter, persillerøtter og rødbeter i en ildfast form med jordskokker delt i to, olivenolje, ferske urter og salt og pepper. Stek hele sulamitten i cirka 35 minutter på 200°. Legg eventuelt rødbetene for seg selv i formen for å unngå at alt blir rosa.