Jordskokk – potetens knudrete konkurrent

Energi til dagen og veien

Karbohydratene i jordskokk gir energi og drivstoff til hjernen, i tillegg til god metthet i et måltid med relativt få kalorier – 65 kcal per 100 g – ganske mye vann – 82 g per 100 g – og ikke så mye fett, bare 0,6 g per 100 g.

God metthetsfølelse

En del av karbohydratene i jordskokk består av kostfiber som både metter og er bra for magen.

Når vi spiser mat med mye fiber, stabiliseres blodsukkeret, og vi opplever en metthetsfølelse som varer lenger. Kostfiber, som er en slags karbohydrater, passerer ufordøyd gjennom systemet helt til tykktarmen. Der blir de fermentert av tarmbakteriene, som produserer kortkjedete fettsyrer som takk. Det er en god ting, ettersom fettsyrene beskytter mot en rekke livsstilssykdommer.