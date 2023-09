5 grunner til å gi mer gass når du går

Når du går fra vanlig rusletempo til gange med høy intensitet, får gåturene en positiv effekt på blodtrykket og kolesterolet. To faktorer som påvirker hjertehelsa og som kan være utslagsgivende for eksempelvis blodpropp og hjertesvikt. En fersk studie fra Cambridge University viser at så lite som 11 minutter rask gange om dagen senker risikoen for hjerte- og karsykdommer med hele 17 prosent.