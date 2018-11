En skritteller gjør at du trener mer

En skritteller påvirker helsa i årevis

For første gang har eksperter undersøkt om en skritteller øker aktivitetsnivået på lengre sikt, og svaret er JA.

Flere undersøkelser viser at pulsklokker og andre smarte dingser som måler daglig aktivitet, er bra for helsa på kort sikt. En skritteller gjør at du går 1,5 km mer hver eneste dag. Men nå er det også bevist at skrittelling gir en helsebonus på lengre sikt ved at det motiverer deg til å bli mer aktiv.

I et forsøk gjennomførte litt over tusen testpersoner et 12-ukers gåprogram. En gruppe fikk utdelt skrittellere som hjelpemiddel, mens en annen måtte klare seg helt på egen hånd. Da forskerne sammenlignet de to gruppene tre år senere, var det en tydelig forskjell på aktivitetsnivået i de to gruppene. De som i sin tid hadde brukt skritteller, gikk en del mer hver dag. Dessuten var de merkbart flinkere til å trene hardere i løpet av uka.

Her finner du ditt eget treningsprogram for gange.

Resultat etter tre år

Forsøket viste at deltakerne som hadde brukt skritteller tok 600 ekstra skritt daglig. I tillegg trente deltakerne med skrittellere 24-28 minutter mer i uka i moderat eller hardt tempo.

Kilde: St George's University of London