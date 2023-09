Hvilken type trening er bra for lungene?

Hvis du har astma, viser dessuten forskning at du kan kutte ned på medisinene hvis du driver med intensiv kondisjonstrening som HIIT minst to ganger i uka.

All kondisjonstrening er altså lungetrening. Hvis vi snur spørsmålet på hodet og spør om lungetrening er en fordel for annen trening, blir svaret nesten enda mer interessant. For selv om pusteøvelser ikke nødvendigvis øker lungekapasiteten, kan de styrke pustemusklene, og på den måten bedre treningsresultatene. Samtidig kan det å forandre pustemønster være en fordel når du for eksempel løper.

Her får du et par pustetips til treningen.