På sosiale medier er det fullt av perfekte sixpacker. Men før du bestemmer deg for at du vil ligne fitnessmodellene fra Instagram, bør du vite at de fleste må legge ned ekstremt hard innsats og ofre masse for å se slik ut. Ofte må man senke fettprosenten så langt ned at det ikke er særlig sunt. Kanskje finner du ut at magemusklene ikke trenger å være hugget i marmor før du er fornøyd.