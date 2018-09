Hvor mye kan jeg gå ned i vekt på lavkarbo?

Bare det å droppe sukker og hurtigmat som pizza og burger, kan for mange være nok til å kickstarte et vekttap, og alt i alt har mange gode erfaringer med å gå relativt raskt ned i vekt på en lavkarbo-diett.

Hvor raskt du går ned og hvor mange kilo du mister, avhenger i høy grad av hvor mye du veide da du startet med dietten. Er du svært overvektig, vil det trolig gå mye raskere enn hvis du bare skal bli kvitt de siste gjenstridige kiloene.

Selv om du spiser lavkarbo-kost, kan vekttapet likevel utebli - for eksempel hvis du spiser for mye eller for ofte. Du må ha skapt et kaloriunderskudd for å gå ned i vekt. Det kan en proteinholdig diett kanskje hjelpe deg med, fordi den metter godt, slik at du kan droppe porsjon nummer to. Men det krever jo selvsagt at du lytter til kroppen.

Kjenn etter om du trenger det mellommåltidet som du automatisk lager fordi klokka er 15 eller om du egentlig trenger å gå en gang til i buffeten. Det er den maten du plutselig ikke trenger som gir deg et vekttap.