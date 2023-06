En del kardioapparater er designet slik at de godt kan registrere store bevegelser uten at du nødvendigvis yter maksimalt. Ellipsemaskinen er et godt eksempel. På den kan du bruke utelukkende føttene og beina, men fortsatt få håndtakene til å svinge raskt, som om du også brukte armene. Det tar ikke kaloritelleren høyde for.

Det samme gjelder blant annet stepmaskinen, som ikke måler nøyaktig hvor dypt du tråkker pedalene, men bare antall trinn.

STOR GUIDE: Bli kjent med treningsapparatene