Det kan være vanskelig å navigere i den uoversiktlige jungelen av velmenende kostholdsråd og hypede dietter når du vil være sunn og slank. DASH-dietten, Atkins-dietten, middelhavskost, Keto-dietten, vegetarkosthold, raw food, LCHF, MIND-dietten - lista over moderne dietter er uendelig lang. Det er grunnen til at den amerikanske mediebedriften News & World Report årlig prøver å gjøre deg klokere på hva du bør velge for å gi kroppen best mulig næring.

Dette gjør de ved å samle et panel av ernæringseksperter, kostholdsveiledere og leger med spesiale i diabetes, hjertehelse og vekttap. Disse går så kritisk gjennom en lang rekke dietter og kosttrender, og kårer de beste. Og for første gang har det nordiske kostholdet sneket seg inn på lista, med en niendeplass blant totalt 41 ulike dietter.