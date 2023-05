Trening styrker hjernens kontakt med kroppen, slik at du bevisst og ubevisst har bedre kontroll over hvilken stilling for eksempel armer og bein befinner seg i.

Flere undersøkelser tyder på at bedre kroppsfølelse motvirker artrose. Det kan skyldes at hjernen har lettere for å takle smerter når den kjenner hvilke stillinger som er vondest.

Det er samme måte som at man blir bil- eller sjøsyk når hjernen får motstridende informasjon fra syns- og balansesansen.

7 gevinster som hjernen innkasserer når du trener