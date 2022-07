Først den nedslående melding: Der findes ingen vacciner eller lægemidler, som kan fjerne herpesvirus. Når du først har fået HSV-1 ind i kroppen, så er virus din for altid. Og så til det mere opløftende: Du kan med den rette behandling minimere udbrud af forkølelsessår. Det, du skal bruge, er et antiviralt middel – altså et stof, som bekæmper virusinfektionen.

Til behandling af forkølelsessår har de fleste gavn af indholdsstoffet aciclovir. Videnskabelige undersøgelser bakker også op om stoffets lindrende effekt. Blandt andet har man i et amerikansk studie fundet, at helingen af forkølelsessår gennemsnitlig tager 16 dage uden behandling og 10 dage med behandling med aciclovir. Det er altså en god idé at behandle forkølelsessår og ikke blot lade det gå væk af sig selv. Her er behandlingsmulighederne:

Først en dårlig nyhet: Det finnes ingen vaksiner eller legemidler som kan fjerne herpesvirus. Når du først har fått HSV-1 i kroppen, er viruset der for alltid. Så en om ikke god, så mer oppløftende nyhet: Med riktig behandling kan du minimere munnsårutbrudd. Det du trenger er et såkalt antiviralt middel, det vil si et stoff som slår ned virusinfeksjonen.

Ved behandling av munnsår har de fleste nytte av innholdsstoffet aciklovir. Vitenskapelige undersøkelser bekrefter at det har en lindrende effekt. En amerikansk studie har blant annet vist at et munnsår i gjennomsnitt leges på 16 dager uten behandling, og på 10 dager ved behandling med aciklovir. Det er altså lurt å behandle munnsår og ikke bare la det forsvinne av seg selv. Her er behandlingsmulighetene: