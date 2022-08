Jeg har gått på mange forskjellige slankekurer i årenes løp for ikke å veie for mye, men har kommet fram til at jeg ikke lenger vil følge noen diett. Jeg har bestemt meg for at livet er for kort til å leve med det savnet som slankekurer innebærer. Hvis jeg føler at det blir for mye søtt, kan jeg bestemme meg for å holde meg helt unna godteri i perioder. Da nøyer jeg meg med å spise vanlig mat og kanskje et kakestykke i helga, og det fungerer mye bedre med tanke på å regulere vekta enn de rigide kurene jeg brukte mye krefter på før i tiden.

Susanne (64)