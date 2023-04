Kristine: "Slik lærte jeg å trene med angst"

Det er etter hvert godt dokumentert at trening er bra for den mentale helsen. Forskning har vist at trening lindrer både depresjon og stress. Nå har forskning vist at trening også demper angst. Derimot er det lettere sagt enn gjort å trene for en som lider av angst.

Mange fysiske reaksjoner du kan oppleve med angst oppstår også når vi trener, som høy puls, svette, stramme muskler og at du blir andpusten. Angst er heller ikke logisk, så selv om du vet at treningen kan gi både svette og høy puls, så kan de fysiske reaksjonene i seg selv være skremmende.

En av dem som har kjent dette paradokset på kroppen, er 36 år gamle Kristine C. Tørå. Hun står bak angstportalen.no og fikk diagnosen generalisert angst og sosial fobi da hun var 21 år.

“Å trene hjelper oss med angst på mange måter. Det hjelper oss å roe ned nervesystemet, få spenninger til å slippe taket, være til stede i kroppen, få en pause fra hverdagen og til å takle utfordringer vi ikke trodde var mulige. Men selv om alt dette er noe vi vet, kan trening i seg selv være en kraftig trigger når vi står midt i angsten,” forteller hun.

Kristines historie med angst går hånd i hånd med forholdet hun har til kroppen og vekten sin, som har vært et tilbakevendende tema helt fra barndommen. Derfor forsøkte hun å tøyle angsten ved å ta kontroll over kroppen. Det gjorde hun blant annet via kurs der hun lærte å telle kalorier og trene på en bestemt måte, slik at hun kunne tjene opp poeng hun kunne bruke til å spise. Hun gikk ned i vekt og fikk positive tilbakemeldinger fra omgivelsene – men angsten ble verre.