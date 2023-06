Slik behandles skader med akupunktur

Vil du vite mer om behandlingen og finne ut hvor relevant den er for nettopp ditt problem, får du forhåpentlig svar på spørsmålene dine her, når vi går gjennom akupunktur fra A til Z.

Akupunktur

Akupunktøren stikker inn tynne nåler for å løsne opp opphopninger av energi og blod i den skadde kroppsdelen, og fremme helingsprosessen.

Hvilken utdanning har de?

Høyskolen Kristiania i Oslo er den eneste i Norden som tilbyr et treårig bachelorstudium – det eneste som Akupunkturforeningen godkjenner som utdanning i akupunktur. Men det er ikke noe krav for å sette nåler i Norge.

Hva er det?

Akupunktur er alternativ behandling, men anerkjent av Verdens helse­organisasjon (WHO) for lindring og behandling av en rekke lidelser. Akupunktur betyr «behandling med nåler» og er en del av tradisjonell kinesisk medisin. Det er et flere tusen år gammelt diagnose- og behandlingssystem. Akupunktur skal sikre fri energiflyt og løse opp ulike former for blokkeringer og ubalanser i kroppen.