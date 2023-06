Slik behandler en soneterapeut skader

Når du legger føttene dine i hendene til en soneterapeut, kan hun påvirke et organ eller en kroppsdel på hele deg. Under og på føttene finnes nemlig et fullstendig kart over hele menneskekroppen. Hver del av kroppen har en sone på føttene som kalles «reflekssone».

Det høres nesten ut som trolldom, men mange har glede av behandlingen i forbindelse med skader. Om du er en av dem, kan du finne ut her, når vi går gjennom soneterapeutens metode fra A til Z.