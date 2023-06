Slik behandles skader på en idrettsmedisinsk klinikk

Klinikkene kan være i privat og offentlig regi. Vil du finner ut mer om behandlingen og om den er relevant for nettopp din skade, går vi her gjennom idrettsmedisinsk behandling fra A til Z.

Det trengs mer enn en forstuet tommel for å få time hos en idrettsmedisinsk klinikk. Her blir du mottatt av høyt utdannede legespesialister som stiller diagnosen og eventuelt henviser deg til videre behandling.

Idrettsmedisinsk klinikk

Idrettsmedisineren undersøker bevegelighet og styrke i en skadd kroppsdel, og bruker ofte

ultralydskanning.

Hvilken utdanning har de?

Idrettsmedisinske klinikker består av høyt utdannede legespesialister med idrettsmedisinsk bakgrunn. En idrettsmedisinsk klinikk kan også ha andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, ansatt som et supplement.

Hva er det?

En privat idrettsmedisinsk klinikk tilbyr diagnose, behandling og opptreningsprogrammer på et høyt legefaglig nivå. Det kan brukes røntgen og ultralydskanning, samt såkalte blokader for å lindre smertene. Du får en samlet plan for videre behandling og opptrening, og kan bli henvist videre til kirurgi og/eller andre relevante spesialister.