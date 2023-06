Slik behandler en kiropraktor skader og låste ledd

Vil du vite mer og finne ut hva som er relevant for nettopp ditt problem, får du forhåpentlig svar på spørsmålene dine her, når vi går gjennom kiropraktorbehandling fra A til Z.

Her kan kiropraktoren være relevant. Behandlingen er kjent for det berømte knekket, men i virkeligheten inneholder vanligvis en behandling mye mer.

En kiropraktor er en autorisert helsearbeider som kan diagnostisere, behandle og forebygge mange typer muskel- og leddsmerter, inklusiv idrettsskader. Hun har rett til å henvise og sykmelde. Et særtrekk ved kiropraktikk er manipulasjons­teknikken, der det høres et knekk. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke blir undersøkt for å finne eventuelle leddlåsninger. Noen har etterutdanning innen idrettsskader.

Kiropraktoren er kjent for knekkene sine, men bruker en kombinasjon av håndgrep og trykk for å løsne opp ledd. Behandler også muskler og leddbånd.

Når er behandlingen relevant?

Ved smerter i muskler og/eller ledd, og ved redusert bevegelighet. Kiropraktoren kan behandle både akutte skader og belastningsskader, og kan analysere bevegelsesmønsteret ditt for å forebygge skader f.eks. før hard trening. Anbefales særlig ved korsryggsmerter.

Hvordan stiller behandleren en diagnose?

Kiropraktoren stiller diagnosen ved hjelp av en grundig gjennomgang av sykehistorien din og en undersøkelse. Hun har vanligvis tilgang til ultralyd og røntgen. Det kan også være aktuelt med mer allmenne undersøkelser som f.eks. måling av blodtrykket.

Hvordan foregår behandlingen?

Kiropraktoren bruker primært hendene til å løsne opp og tøye ut stramme eller låste ledd. Mest kjent er manipulasjonsbehandlingen som skal korrigere funksjonen i et ledd – ofte slik at det kan høres et knekk. Du får også ofte et opptreningsprogram med bestemte øvelser med deg hjem.

Typisk antall behandlinger?

I snitt trengs det 5–6 behandlinger, men antallet er avhengig av årsaken til skaden. Som en tommelfingerregel gjelder for øvrig at jo eldre skade, desto flere behandlinger trengs det.