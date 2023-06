Slik behandler en fysioterapeut skader

Vil du vite mer om behandlingen og finne ut om hvor relevant den er for nettopp ditt problem, får du forhåpentlig svar på spørsmålene dine her, når vi går gjennom fysioterapi og idrettsfysioterapi fra A til Z.

Hvilken utdanning har behandleren?

En fysioterapeut har en tre- eller femårig utdanning med f.eks. en master i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole. Ett års turnus i tillegg gir rett til autorisasjon som fysioterapeut.

Hva er det?

En fysioterapeut har fokus på at du skal bevege deg hensiktsmessig for å forebygge, behandle og reparere skader. Idrettsfysioterapeuter har spesiell kunnskap om belastninger som ulike treningsformer utsetter kroppen for. Derfor kan de tilby behandlings- og opptreningsplaner som er målrettet din skade og treningsform. En fysioterapeut kan ikke manipulere, bare mobilisere, det vil si strekke leddet til ytterstilling.