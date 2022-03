Har du fått åreknuter? Her er alt du trenger å vite om de slyngende blodårene

Der finnes forskjellige behandlingsformer mot åreknuter avhengig av hvert enkelt tilfelle.

Behandling av åreknuter med skleroterapi

Kjemisk behandling som er egnet til å fjerne de fleste åreknuter. Du kan få skleroterapi både i offentlig og privat regi. En skumlignende væske sprøytes inn i den syke venen og gjør at den synker sammen. Venen blir gradvis til arrvev som absorberes av kroppen – det tar cirka to–seks måneder. Inngrepet varer i under én time og foregår ved lokalbedøvelse. Du kan dra hjem samme dag, og etter én sykedag er du klar for hverdagen.

Behandling av åreknuter med laserbehandling

De fleste åreknuter kan fjernes med såkalt endovenøs laserbehandling, en nyere behandlingsform som sparer deg for en åpen kirurgisk operasjon som alltid er mer riskabel. Laserbehandling utføres på offentlige sykehus og private klinikker. En sonde føres inn i den rammede venen, og varmen fra sonden ødelegger venen innenfra og gjør at den klapper sammen. Inngrepet varer i en halv til en hel time og foregår ved lokalbedøvelse. Du kan dra hjem samme dag og er fin igjen etter bare én sykedag.

Behandling av åreknuter med kirurgisk striping

Kirurgisk metode som bare brukes i alvorlige tilfeller hvor det ikke holder med laser- og skumbehandling. Den utposede venen trekkes ut gjennom et snitt ved lysken og på innsiden av kneet ved hjelp av en lang stripsonde. Inngrepet foregår på offentlige sykehus under full narkose. Merk at det er fare for infeksjon, blødninger og nerveskader ved dette inngrepet. Det rammer imidlertid bare under én prosent av dem som blir operert.