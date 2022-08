En sunn og flott, jevn ansiktshud står øverst på manges ønskeliste, men det kan være vanskelig å finne oppskriften i et hav av velmente råd og hudpleieprodukter.

Ifølge overlege og spesiallege i dermatologi Martin Meyer, er det spesielt tre faktorer som har betydning for hudens tilstand.

De første to er sol og røyking, som ikke bare øker risikoen for en rekke alvorlige sykdom- mer, men som også inntar en delt førsteplass over de aller verste tingene du kan gjøre mot huden.

Når det gjelder sola, er det UV-strå- lene som skaper problemer. De ødelegger hudens elastisitet, slik at den blir slappere og mer rynkete. Du risikerer også å få pigmentflekker: flate, brune flekker som oppstår fordi huden – ofte som følge av for mye sol – danner for mye pigment flekkvis.

Sigaretter gjør også at huden eldes fortere, slik at du kickstarter rynkenes inntog. Det skyldes at både nikotinet og kullosen i røyken reduserer tilførselen av oksygen og næringsstoffer til huden, som dermed fungerer dårligere.

Stoffene i sigarettene fører dessuten til at kroppen blir dårligere til å bryte ned kollagen og elastin, som holder huden spenstig og fyldig. Resultatet er en slapp, grålig og skrøpelig hud som har problemer med å fornye seg.

Det tredje fokuspunktet bør være gode pleieprodukter, og hudlegen an- befaler at du velger noe som er minst mulig jålete. Nedenfor får du et par tips om hva du bør se etter.