Er det bra eller dårlig for forholdet å sove hver for seg?

Vinduet på Marias soverom står alltid åpent. Rommet må være kaldt for at hun skal sove godt. Gullrammer pynter opp på veggene, og på nattbordet står det lysestaker med stearinlys. Alt av skjermer og lysende standbyknapper er bannlyst.

Får du ikke nok dyp søvn, kan det skade helsa både fysisk og mentalt. Sjekk hvor mye søvn du bør ha - og hvordan du kan sørge for at du får bedre søvnkvalitet.

– Det er fremdeles litt tabu, for man legger mye i at et par sover hver for seg. Det råder en slags forventning om at lykkelige par sover sammen. Dobbeltsenga er en sterk norm som mange har vanskelig for å sette spørsmålstegn ved. Men det tror jeg faktisk at en god del ville ha glede av å ta opp til ny vurdering, sier sexolog og parterapeut Sara Skaarup.

Den andre hovedgrunnen til at ønsket om å sove alene oppstår, er at vi med årene får større fokus på våre egne behov.

Det er ingen tvil om at det er flest kvinner i denne gruppa, for det er de som sliter aller mest med søvnen. Nesten en halv million nordmenn får ikke sove når de vil. Langvarig insomni ( søvnløshet ) rammer opptil 15 prosent, og ufattelige 400 000 av oss bruker medisiner for å få sove, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen. Og de fleste er som sagt kvinner.

Har du sovet dårlig tilstrekkelig lenge, kan selv den vidunderligste partner ikke vinne over lengselen etter en hel natts uforstyrret søvn. Det er kjent og godt dokumentert at søvn er nødvendig for både vår fysiske og mentale trivsel.

Aller først kommer praktiske årsaker som at partneren snorker eller at man er A- og B-menneske, og at det går ut over nattesøvnen.

Sexologen har erfart at det i hovedsak er tre grunner til at kvinnene har lyst til å gi opp fellessenga .

– For oss gjør det at vi har fått inderligere og bedre sex. Og mer sexlyst. Vi har ikke så mange kjappiser lenger.

– Når jeg har en mulighet til å trekke meg tilbake til mitt eget rom, gir det energi som er til glede for både meg selv og selvfølgelig også for familien, sier hun.

– Mange føler at behovene deres forandrer seg. En ting er å være nyforelsket. Noe annet er det å være 45 eller 55 år og for lengst ha bevist at man hører sammen som par. Da er det kanskje større behov for mer individualitet enn mer samvær, forklarer Skaarup.

Ifølge sexologen føler noen kvinner seg som jaget vilt når de nærmer seg dobbeltsenga. Det kan være slitsomt hvis partneren har lyst på sex hver eneste kveld, og det føles som en plikt å gi det han eller hun vil ha. Du vil bestemme over din egen kropp, og sover kanskje bedre når partneren for eksempel er ute og reiser.

Kommer du?

Mens de fleste par bevisstløst står og pusser tenner side om side og tripper inn til hver sin faste side av senga, der de kanskje har sex på samme måte, er det ganske annerledes hjemme hos Maria og mannen hennes.

– Hos oss er det ingenting som går på autopilot. Vi er nødt til å oppfinne oss selv på nytt. Når vi har lyst, eller det er lenge siden sist, kan vi velge hverandre: «Hallo, skal vi ikke sove sammen i kveld?» Så kan vi gjøre det tre dager på rad før vi har behov for å ta en pause igjen, sier hun.

Hun har erfart at det er viktig at hun bare inviterer mannen inn – eller blir invitert inn – når de faktisk er i humør til å være intime.

– For oss gjør det at vi har fått inderligere og bedre sex. Og mer sexlyst. Vi har ikke så mange kjappiser lenger. Sexlivet er blitt mer intenst og nærværende. Når vi velger hverandre, får vi hele pakka, sier hun.

Tilbake hos sexologen gir det god mening at litt avstand mellom partene paradoksalt nok kan føre til mer intimitet. For kvinner handler det blant annet om å fjerne seg fra morsrollen for at sexlysten i det hele tatt skal kunne bli vekket.

– Kvinnen er ofte omsorgspersonen i familien, og prioriterer gjerne andres behov foran sine egne. Ting kan bli for familiært til at det føles sexy og spennende. Tryggheten i et parforhold er stor når vi vet akkurat hvor den andre befinner seg. For sexlysten er det imidlertid ofte best at ikke alt er gitt på forhånd.

Å sove hver for seg kan bidra med et element av spenning. Muligheten for å invitere den andre inn igjen, er til stede, sier Sara Skaarup.

Det finnes likevel ingen enkel oppskrift på hva som er best for intimiteten, ettersom vi mennesker er vidt forskjellige. Det som føltes viktig og naturlig tidligere i livet, kan ha forandret seg, så du slipper ikke unna. Du må sette deg ned og tenke gjennom hvordan du helst vil sove og hvorfor.

Det gjorde Maria, og på spørsmålet om hvorfor hun ikke fikk sitt eget soverom før hun var midt i 30-årene, svarer hun slik:

– Fordi jeg var umoden før. Jeg hadde ikke tenkt på muligheten. Jeg trodde at da elsket man ikke hverandre. Jeg måtte bli godt over 30 for å forstå at kjærligheten bare blir sterkere når du gjøre noe bra for deg selv.