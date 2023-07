En-to … ferdig! Slik skal det jo helst fungere når man går på do, men for en del gravide kan en tur på rammen bli en lang og smertefull affære. Det kan være mange årsaker til forstoppelse under graviditet, men det er heldigvis mulig å gjøre noe selv for å få fart på fordøyelsen.

Her kan du lese mer om å ha forstoppelse når du er gravid