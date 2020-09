Psyllium – slik kan det hjelpe deg

Hvordan virker psyllium i kroppen?

Psyllium består primært av vannoppløselig fiber. Det betyr at den begynner å suge til seg væske så fort den er i kontakt med det. Det kan du for eksempel se hvis du rører ut psyllium i et glass vann.

I magesekken. Når skallene kommer ned i magesekken, fortsetter de å suge til seg væske og svulmer opp til en geleaktig masse. Bonusen er at du føler deg mett lenge.



I tarmen. Den største fordelen oppnår du når psyllium når ned i tarmen. Den slimete massen myker da opp tarminnholdet og øker volumet, noe som får det til å gli enklere og raskere gjennom tarmen. Dermed fremmer psyllium fordøyelsen.

Psyllium krever væske for å virke optimalt. Det er derfor viktig at du alltid inntar det med 1-2 glass vann, og at du husker å drikke vann regelmessig i løpet av dagen. Ellers kan det virke stikk motsatt av det som er hensikten, og sette en propp i fordøyelsessystemet.