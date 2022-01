Alle over 14 år anbefales å få i seg 75 milligram C-vitamin daglig. Gravide bør får 85 og ammende 100 milligram. De fleste av oss får i seg en god del mer, og klarer målet uten problemer.

Hvis du løper, driver med tung styrketrening eller belaster musklene kraftig på annen måte, kan du likevel ha behov for ekstra C-vitamin. Kroppen trenger det for å styrke restitusjonsprosessen. Men pass på at du ikke overdriver. Hvis du tar C-vitamintilskudd, så hold deg på maksimalt 200– 300 milligram om dagen. Et altfor høyt inntak svekker den fysiske prestasjonsevnen, samtidig som det muligens kan medføre økt risiko for en del kreftformer.