Dette bør du ikke spise når du er gravid

Koffein – kaffe, te, kakao og cola

Koffein – anbefaling for gravide:

Du bør begrense inntaket av koffein Matportalen.

Koffeininnholdet i kaffe, kakao, cola og te (svart, grønn og hvit) varierer:

En kopp kaffe inneholder ca. 100 mg koffein

En kopp te inneholder ca. 50 mg koffein

½ l cola inneholder ca. 50 mg koffein

½ l sjokomelk inneholder ca. 20 mg koffein

Også energidrikk inneholder mye koffein.

Under svangerskapet regnes et forbruk på under 200 mg koffein daglig som trygt. Det tilsvarer cirka to kopper kaffe. Vær oppmerksom på at det er det totale inntaket av koffein som ikke bør overskride 200 mg. Det betyr at du må ta med både kaffen og colaen i regnskapet.

Hvorfor?

Koffeinet du får i deg, overføres til fosteret via morkaken, men fosteret klarer ikke å bryte ned koffeinet like effektivt som en voksen kropp. Og noen vitenskapelige undersøkelser tyder på at gravide som drikker mer enn to kopper kaffe daglig eller på annet vis får i seg mer enn 200 mg koffein, kan ha en noe økt risiko for spontanabort, for tidlig fødsel, redusert fostervekst og dødfødsel. Det er riktignok en del usikkerhet rundt dette, men før vi har mer kunnskap, bør tvilen komme det ufødte barnet til gode.

Det er også viktig å være oppmerksom på at evnen til å bryte ned koffein reduseres kraftig i siste trimester. Det betyr at fosteret blir utsatt for en betydelig større koffeinkonsentrasjon – selv om du faktisk har redusert forbruket. Derfor kan det være fornuftig å redusere kaffemengden ytterligere de siste par månedene av svangerskapet.