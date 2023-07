Gravid uke for uke – dette skjer med deg og fosteret

Å bli gravid er noe av det mest fysisk inngripende du som kvinne kan foreta deg. Når du bærer naturens mest fantastiske skapning frem til fødselen, er det som å tre inn i en ukjent parallell virkelighet.

Og det er ikke bare den voksende magen du må forholde deg til. Det er så mye mer som skjer med kroppen, psyken og det lille fosteret i løpet av de rundt 40 ukene svangerskapet varer.

Det dukker opp mange spørsmål, og det er ikke uvanlig at glede og forventning blandes med nervøsitet – kanskje til og med angst. Da kan det være betryggende å ta utgangspunkt i en "Gravid uke for uke-kalender", der du kan følge med på når du kan forvente et velplassert spark fra arvingen, hva det er som holder deg våken om natten og om det faktisk finnes et øre som hører vuggesangene dine der inne i den svulmende magen.

Oversikt: Gravid fra uke 0 til uke 42