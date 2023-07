En konstant kvalmefølelse kan lindres med noe kaldt, friskt og surt, for eksempel sure sukkertøy, grape tonic, mineralvann med sitron eller lime – eller mineralvann uten smak, men med bobler. For noen kan det være lettere å spise kald mat i stedet for en varmrett. Unngå sterk og krydret mat hvis du føler at det kan utløse ubehaget.