Det er mange gode grunner til å starte dagen med en ingefærshot. Her ser du hvordan du lager ingefærshots. Det er enklere enn du tror.

Basis-oppskrift på ingefærshot med sitron Det er ikke vanskelig å lage sin egen ingefærshot. Bare sjekk dette. Ingredienser Slik gjør du Fakta Unngå at skjermen slukker Ingredienser 2 dl ingefærshots (15 dl=1½ l) 26 g sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske)

26 g ingefær i småbiter

¼ l vann



Slik lager du ingefærshots Rens eller skrell ingefæren og skjær den i små biter. Skyll sitronen og skjær den i skiver. Hell vann i en kjele, og tilsett ingefær sitronskivene. La alle ingrediensene til ingefærshoten småkoke i 45 minutter. La den trekke og avkjøles litt i kjelen. Sil deretter væsken og sett ingefærdrikken kjølig. TIPS: Hvis du synes ingefærshoten smaker for bittert, kan du tilsette saften fra sitronene i stedet for hele sitroner. Tilsett saften når ingefærblandingen har kjølt seg ned - så bevarer du C-vitaminene fra sitronsafta, som ellers kan brytes ned ved koking. Fakta Varighet Forberedningstid 10 minutter

Tilberedningstid 45 minutter

Tid totalt 1:15 time

Ingefærshot – flere oppskrifter

Du kan variere smaken på de hjemmelagde ingefærshotene på utallige måter. Bruk framgangsmåten som vist ovenfor, men tilsett andre ingredienser. Her er litt inspirasjon:

Ingefærshot med sitron og honning 200 gram sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

1,5 l vann

4 ss honning (eller eget ønske) Honningen tilsetter du først når ingefærshoten er ferdig å koke og har kjølt seg litt ned.

TIPS: Hvis du synes ingefærshoten smaker for bittert, kan du tilsette saften fra sitronene i stedet for hele sitroner. Tilsett saften når ingefærblandingen har kjølt seg ned for å bevare flest mulig C-vitaminer.

Ingefærshot med gurkemeie 200 gram sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

75 gram gurkemeierot i småbiter

1,5 l vann

Eventuelt honning eller annet søtningsmiddel Rens og snitt gurkemeien og kok dem sammen med ingefær og sitron. Tilsett eventuelt honning etter behag når ingefærshot-blandingen har kjølt seg litt ned.

BONUS: Gurkemeie gjør ingefærshoten enda sunnere fordi det aktive stoffet i gurkemeie, kurkumin, styrker immunforsvaret og kan muligens beskytte mot kreft og hjerte- og karsykdommer. Hiv innpå gurkemeie, det er supersunt!

Ingefærshot med sort te 200 gram sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

2-3 te-brev (eller en stor ss med teblader)

1,5 l vann

Eventuelt honning eller annet søtningsmiddel La te-bladene trekke i 10-15 minutter i ingefær-sitron-blandingen så snart den har kokt ferdig. Tilsett eventuelt honning, sil blandingen, hell den på flasker og sett ingefærshotene kjølig.

TIPS: Ingefær-te – vil du lage ingefærte, kan du legge et par skiver frisk ingefær direkte i te-koppen, tilsette te og kokende vann og la det trekke i 5-10 minutter.

Ingefærshot med mynte 200 gram sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

En liten bunt frisk mynte

1,5 l vann

Eventuelt honning eller annet søtningsmiddel Kok mynten med ingefær-sitron-blandingen. Avkjøl, og tilsett eventuelt honning, sil blandingen og sett ingefærshotene kjølig. Hvis du bruker sitronsaft i stedet for hele sitroner, så tilsett safta når ingefærdrikken har avkjølt seg litt.

TIPS 1: Du kan eventuelt bruke peppermynte-brev til ingefærshotene med myntesmak i stedet for frisk mynte. TIPS 2: Hvis du vil ha enda mer myntesmak, så spar på noe av den friske mynten, skyll den godt og legg et par friske myntekvister i de avkjølte flaskene med ingefærshot. Da står de i kjøleskapet og trekker til seg ekstra myntesmak.

Ingefærshot med chili 200 gram sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

1-2 chili

1,5 l vann

Eventuelt honning eller annet søtningsmiddel Skyll chilien og kutt den i mindre biter. Kok det med ingefær og sitron. Da får du litt ekstra futt i ingefærshoten!

Ingefærshot med eple 200 gram sitroner (ca. 2 sitroner, helst økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

2 epler

1,5 l vann

Eventuelt honning eller annet søtningsmiddel Skyll eplene, fjern kjernehuset og skjær i mindre biter som du koker sammen med ingefær og sitron.

Ingefærshot med lime 200 gram lime (ca. 4 lime, økologiske, alternativt sitronsaft)

200-300 gram ingefær i småbiter

1,5 l vann

Eventuelt honning eller annet søtningsmiddel I denne ingefærshoten erstatter du bare sitron med lime.

Hva kan jeg ellers putte i ingefærshots?

Du kan gjerne kombinere smak og ingredienser i ingefærshotene på kryss og tvers, og lage ingefærshot med for eksempel lime og mynte eller ingefærshot med chili og eple. Prøv også ingefærshot med disse ingrediensene: Frisk timian

Rosmarin

Appelsin

Grønn te

Kamillete

Kanel

Kardemomme

Hvor lenge holder ingefærshoten seg? Hjemmelagd ingefærshot holder seg fint i kjøleskapet. Holdbarheten avhenger av hvilke ingredienser du putter i, og hvordan du tilbereder og oppbevarer det. Honning og sukker kan for eksempel forlenge holdbarheten. Sørg for at du heller ingefærshotene på helt rene flasker. Du kan ta utgangspunkt i at hjemmelagd ingefærshot holder seg minst en uke i kjøleskapet - og antakeligvis en del lenger.

Hva er ingefærshot bra for? Den lille planteroten, ingefær, har mange veldokumenterte egenskaper, men direkte effekt på forkjølelser har den ikke. Ingefær har blant annet en betennelsesdempende effekt, det kan hjelpe mot kvalme og bidra til å lindre gikt og ømme muskler. For å få fullt utbytte av ingefærens kraftige stoffer, er det imidlertid viktig at du får i deg en stor dose - minst fem gram daglig. Hvis du får i deg ingefær via en ingefærshot, skal det som regel det dobbelte til, fordi store deler av roten blir kuttet vekk og kastet i forbindelse med tilberedningen. LES OGSÅ: Slik utnytter du ingefær best

Finnes det bivirkninger ved å drikke ingefærshot? Det er svært uvanlig å oppleve bivirkniner ved inntak av ingefær. De få bivirkningene som kan oppstå, er milde plager fra fordøyelseskanalen som for eksempel diaré, halsbrann og irritasjon i munnen. Det anbefales likevel ikke at gravide drikker ingefærshots eller spiser det som kosttilskudd. Forsøk med rotter har nemlig vist at ingefær i store mengder kan øke risikoen for abort. Gravide kan imidlertid fint spise mat eller drikke med ferst ingefær, ettersom inntaket her vil være mye lavere enn i ingefærshots eller kosttilskudd.