Selv du som er glad i grønnsaker, har sikkert registrert at det kan ta temmelig lang tid å tygge seg gjennom dem. Hvis du lar blenderen ta seg av litt av tyggearbeidet, blir det mye lettere å å få i seg mer frukt og grønt i form av for eksempel supper, smoothier , dipper, sauser og mos.

Mindre matsvinn

Når du pusser støvet av blenderen, kan du samtidig pusse matsvinnglorien din. For mens skrukkete og dvaske grønnsaker ikke akkurat er tingen i en salat eller som knaskegrønt, er det ikke noe problem å blende dem i for eksempel en grønnsaksuppe, tomatsaus eller dipp. Det samme gjelder stokken til for eksempel blomkål og brokkoli. Dermed får du mer mat ut av råvarene, og det er bra for både miljøet og lommeboka.

Hvis vi skal helle litt malurt i blenderglasset, kan det være at frukt og grønt trolig mister noen vitaminer når de blendes. Vitaminer er følsomme for såkalt oksidasjon, og når frukt og grønt moses i blenderen, er de mye mer utsatt for dette enn når de er hele. Det er imidlertid ikke alle vitaminene som går tapt, og det ser ut til at det er lettere for kroppen å oppta dem som er igjen i den moste gulroten, enn vitaminene i en rå gulrot som bare er skrelt. De roterende knivene i blenderen ødelegger nemlig celleveggene til plantene, og det skal kunne bidra til at vitaminene så å si blir mer tilgjengelige.

Hvis blenderen din er noen år gammel, er det kanskje ikke så dumt å oppdatere maskinparken og friske opp blenderrutinene litt. På de neste sidene får du hjelp til begge deler, og hvis du blar litt til, får du noen kjempegode oppskrifter der du skal bruke blender. Før du blir så entusiastisk at du får lyst til å blende alt mulig, så husk at tennene, magen og fordøyelsen selvfølgelig også skal ha litt fast føde å jobbe med.