USANT

Analyser viser at 40–50 prosent av vestlige kvinner tyr til alternativ behandling mot problemer i overgangsalderen. Soya og andre planter som rødkløver og linfrø inneholder stoffer som ligner på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, og markedsføres derfor spesielt for sin evne til å lindre for eksempel hetetokter i overgangsalderen. Nyere forskning som sammenfatter resultatene fra 30 kliniske undersøkelser av de påståtte effektene av å innta planteøstrogener, stiller imidlertid spørsmålstegn ved validiteten til disse anbefalingene. Analysen kan ikke bekrefte noen målbar effekt av planteøstrogener i overgangsalderen.

Andre undersøkelser har kommet fram til litt mer positive konklusjoner. Forskerne som står bak en enda større sammenfatning av forskningen på plantebasert terapi mot overgangssymptomer, hevder at det er mulig å oppnå et moderat fall i antall hetetokter og mindre tørrhet i skjeden. Alt i alt understreker forskerne at det trengs flere og bedre studier for å komme fram til mer entydige konklusjoner.