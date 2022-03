Protein er et av kroppens viktigste næringsstoffer. Det bidrar til energi og er nødvendig for at kroppen din skal fungere.

Proteiner er strukturer bygget opp av såkalte aminosyrer, litt som når du bygger et hus av Lego-klosser. Disse byggesteinene bruker kroppen til å danne et hav av komplekse strukturer.

Noen aminosyrer danner kroppen selv, mens andre aminosyrer trenger du via maten eller et kosttilskudd.