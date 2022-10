Edamamebønner er grønne umodne soyabønner og smaker litt som friske erter, mildt og godt.

I Asia har man spist edamame i uminnelige tider, men her i Norden fikk vi for alvor opp øynene for de små proteinbombene da sushrestaurantene gjorde sitt inntog for et par tiår siden.

Edamamebønner fås etter hvert fryst (både med og uten belg) i alle større matbutikker og er gode å ha liggende i fryseren, slik at man alltid kan få seg en liten godbit, en forrett eller en enkel og proteinrik ingrediens til salat.