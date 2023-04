Zia fikk mindre søtsug og mye mer energi

Har det vært vanskelig å spise så mye som 800 gram frukt og grønt hver dag?

Egentlig ikke, men i starten var det vanskelig å få plass til mellommåltidet, siden jeg var så mett hele tiden. I stedet for et mellommåltid om formiddagen eller ettermiddagen, ble det til en frukt-og-grønt-tallerken foran tv-en om kvelden, og det fungerte ganske bra.

Har du måttet forandre vaner?

Ja, dette har krevd at jeg spiste frokost hver dag – det er ikke noe jeg alltid gjør ellers. Og så må du hele tiden huske å handle rikelig, for det trengs veldig mye frukt og grønt for å klare å få i seg 800 gram om dagen.

Hvordan påvirket dette kostholdet for øvrig?

Jeg har langt fra hatt det samme intense suget etter godteri, kaker og potetgull som jeg pleier å få om kvelden, og det er supert. Men jeg har spesielt spist mye mindre kjøtt enn før. Jeg har oppdaget at solide grønnsaker som rå blomkål, spisskål, grønnkål og pastinakk fint kan holde meg mett og erstatte kjøtt tre–fire dager i uka. I tillegg har jeg nesten ikke spist noe brød, selv om jeg elsker det. Det har liksom ikke vært plass til det, siden jeg har vært så mett.

Har du merket noen bivirkninger?

Generelt har jeg hatt en del problemer med forstoppelse. Sikkert både fordi jeg har spist så mye grønt, og fordi jeg ikke er spesielt flink til å drikke nok vann.

Hva har vært det vanskeligste?

Helt klart helgene. Da er det flere fristelser som krever mer viljestyrke. Ved sosiale arrangementer, på restaurant og på farta kan det være vanskelig å få tak i nok grønt hvis du ikke vil være typen som tømmer hele skåla med knaskegrønt. For meg har det vært klart lettest å få i meg 800 gram grønnsaker de dagene jeg har vært på jobb.

Har du lært noe underveis?

Generelt har jeg begynt å tenke mer på sunne alternativer, også når det blir servert kake til kaffen. Jeg har lært mye om mine dårlige vaner, som at jeg har lett for å ty til enkle løsninger når jeg er trøtt. Jeg har også sett og kjent at huden og energinivået er blitt bedre av at jeg har spist masse grønt. I tillegg har jeg konstatert at et kjøleskap med regnbuefargede matvarer er mye mer fristende enn beige, og at det heller ikke koster mer.

Hvilke gode vaner tar du med deg videre?

Jeg kommer helt sikkert til å inkorporere mer grønt i matlagningen. Det er jo kjempelett å raspe noen ekstra gulrøtter i havregrøten eller lasagnen. Jeg tror jeg skal prøve å fortsette med et mål om 700 gram grønt per dag, fordelt på tre måltider. Det tror jeg passer bedre for meg. Og så skal jeg prøve å holde fast ved morgen­smoothien. Den gir meg et realt energikick fra morgenen av, og fyller kroppen med gode antioksidanter.