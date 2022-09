Det er bare fantasien som setter grenser når det gjelder bruksområder. Prøv for eksempel:

... SOM WRAPS

En sprø kålwraps i stedet for lefser sparer deg for mange kalorier. Spisskål passer perfekt, takket være den milde smaken og bladenes bøyelighet og form. Plukk av de største bladene, og skyll og tørk dem godt. Forvell dem eventuelt en kort stund, slik at de blir enda mer bøyelige og ikke knekker når du bretter den til wraps. Fyll dem med finsnittede grønnsaker og for eksempel revet kylling eller annet kjøttfyll. Hell over dressing og server straks.

... I WOK

Spisskål er nærmest skapt for lynsteking. Snitt kålen tynt med andre grønnsaker. Varm wokpanna godt med olje, og brun for eksempel kyllingkjøtt. Tilsett kål og grønnsaker, og stek videre under konstant omrøring i 3–4 minutter. Tilsett soyasaus, sitronsaft, salt og pepper, og varm det litt. Server med ris.