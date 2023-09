Finn fettfordelingen

Avslør fettfordelingen

For mye fett rundt livet er usunt. Det er bevist i tallrike undersøkelser og er den grunnleggende helsemessige årsaken til at magen bør være slank. Hoftene kan derimot gjerne være runde. Forskning viser nemlig at fettet på hofter og rumpe faktisk har en helsefremmende virkning. Målet for en sunn fettfordelig er derfor å ha størst forskjell mellom midje og hofter. Nedenfor kan du beregne om du har en sunn midje/hofte-ratio.

Les også: [Hva er normal fettprosent for kvinner og menn?]( {"title":"https://iform.nu/ned-i-vekt/fettprosent-hva-er-passende"})

Målet for midjen:

Defineres som omkretsen midt mellom nederste ribben og det øverste av hoftekammen.

Målet for hoften:

Defineres som omkretsen på det bredeste stedet rundt baken.

Resultat

Midje/hofte-ratio skal være under 0,8 for kvinner og under 1,0 for menn. Høyere tall betyr at det er for mye fett rundt magen.