Det sies at det er tilfelle, men et gulhvitt eller rødlig belegg i munnen, som nesten alltid skyldes gjærsoppen candida albicans, må tas alvorlig, så du må gå til lege ved utbrudd, og ikke ty til kjerringråd.

Munnsopp kan nemlig være et symptom på en større ubalanse i kroppen, som for eksempel et svekket immunforsvar eller vitaminmangel. Når det er sagt, kan trolig tyttebærene teoretisk sett hjelpe, ettersom det har vist seg at de kan ha en soppdrepende effekt. Men dette er altså ikke noe du bør eksperimentere med i stedet for en reell behandling av sopproblemet.