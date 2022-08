Hvis du har hage, kan du dyrke amerikanske blåbær, men visste du at de faktisk også kan gro i krukker og kar? Blåbær har ofte ikke et spesielt dypt rotnett, så de behøver ikke et stort plantehull.

Uansett trives blåbærplanter best i full sol og i surjord med lav pH, som rhododendron. Blåbær liker ikke tørke, men du må heller ikke vanne dem for mye, for da risikerer du at de blir stående og råtne. Plant eventuelt blåbær i et «løftet» bed.