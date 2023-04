Dersom du elsker tunfiskmousse, så vær klar over at det ikke er sunt å spise for mye. I utgangspunktet er tunfisken både mager og proteinrik, og den inneholder viktige vitaminer og mineraler.

Men på grunn av forurensning risikerer du å få i deg for eksempel kvikksølv når du spiser en slik rovfisk. Derfor er det generelt lurt for alle å variere inntaket av fisk. Merk at farevarselet gjelder den ferske varianten. Tunfisk på boks er ikke forbundet med helsefare, ifølge Mattilsynet.

