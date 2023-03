Olivenolje – det beste valget for hjertet

Ja! Olivenolje bugner av enumettede fettsyrer som er bra for hjertet og kretsløpet.

Den inneholder imidlertid også svært mange kalorier, så selv om olivenolje er sunt, vil du etter all sannsynlighet legge på deg hvis du plutselig begynner å helle mye av den over maten du spiser.

Olivenolje bør aller helst spises på bekostning av andre typer fett, som for eksempel smør. På den måten innkasserer du to fordeler: Olivenoljen gir deg flere sunne enumettede fettsyrer for samme antall kalorier, samtidig som du får mindre mettet fett fra smør. Det er bra, ettersom et høyt inntak av mettet fett kan øke kolesterolet og risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Også sammenlignet med andre planteoljer som solsikke-, mais- og druekjerneolje, klarer olivenoljen seg godt. Det skyldes at den i motsetning til de andre oljene nesten ikke inneholder noen omega-6-fettsyrer, som er livsnødvendige, men som i for store mengder kan øke graden av betennelse i kroppen. De aller fleste av oss får automatisk (for) mye omega-6-fett, ettersom det er billig og derfor brukes i stor stil av matvareindustrien.

Sjekk fettsammensetningen i olivenolje, smør og solsikkeolje:

(Tallene er per 100 olje eller smør)