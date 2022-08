Tunfisken er svært ettertraktet. Den er faktisk så populær at fangsten ifølge organisationen MSC (Marine Stewardship Council) utgjør 20 prosent av verdien av all fangst av fisk og skalldyr i hele verden. Den store populariteten har i visse områder ført til overfiske, men ifølge MSC går det nå riktig vei med mer bærekraftig fiske.

For å være sikker på at den tunfisken du kjøper stammer fra et sertifisert bærekraftig fiske, kan du i utgangspunktet se etter det blå MSC-merket.

Du kan også sjekke fiskeguiden for bærekraftige fisk fra Verdens naturfond på wwf.no/ sjømatguiden. Her ser du hvilken tunfisk WWF henholdsvis anbefaler og fraråder at du kjøper. Det handler både om arten, fangstmetoden og området. Aller verst ser det ifølge WWF ut for blåfinnet tunfisk (makrellstørje), som har vært under sterkt press.