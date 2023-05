Det er nesten som å spise godteri – å sitte med en pose friske, søte erter med belg. Forskjellen er at du får masse sunne saker innabords.

Selv om de er små, gir erter en stor metthetsfølelse. Årsaken til det, er at det er en av de grønnsakene som både inneholder flest proteiner og mest fiber. En studie fra Københavns universitet viser til og med at erter metter bedre enn kjøtt. I et forsøk spiste deltakerne hele 12 prosent færre kalorier i det påfølgende måltidet, når de hadde fått karbonader lagd på bønner og erter i stedet for svin og kalv. Som en ekstrabonus får du også både jern, C- og K-vitamin.

Får du ikke tak i ferske erter, trenger du ikke fortvile. Nesten alle næringsstoffene bevares i de små grønne kulene, selv om de har ligget flere måneder i fryseren. Det skyldes at ertene blir blansjert og frosset ned umiddelbart etter høstingen. Den kommende uka er det grønne erter på menyen i flere omganger. Erter kan nemlig flettes inn i retter som salater, omeletter, gryteretter, plantefarse og supper, samt dipper som hummus, pesto og guacamole.

Ukas helge-oppskrift er også grønn – det er imidlertid ikke på grunn av erter, men derimot avokado og matchapulver. Sammen med bananer, blir de til en herlig matchais, som serveres i vafler dyppet i mørk sjokolade. Nam!

Bananene skal for øvrig være godt modne, så redd gjerne noen bananer fra å gå i søpla i løpet av uka, og frys dem ned (uten skall). Da har du både redusert matsvinnet og forberedt en sunn og god dessert i helgen.

Vel bekomme!