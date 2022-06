Du kan kjøpe dem hele året, men det er først nå midt på sommeren, når de har fått masse sol, at tomatene smaker aller best.

Spis dem som en sunn snack, eller hell dem i supper, salater, pesto, salsa og saus. Og bruk dem både bakte, stekte, syltede, grillede, tørkede og rå.

En tomatsalat er vanskelig å komme utenom, og her får du to forskjellige. Først med panert torsk og en tartarsaus, og senere til en skinkepizza med broccolibunn. Vi serverer også de røde smaksbombene i to salsavarianter – en kald tomatsalsa i en mexibowl med spicy kylling og en varm rabarbra-tomatsalsa til grillet laks. Og så får du en herlig tomatsuppe, som også er skikkelig god iskald, hvis været skulle vise seg fra sin beste side. Det kan anbefales å servere den med sprø brødkrutonger samt toppe med finhakket agurk, rødløk og rød paprika.

En tomat-is til helgen ble bare med tanken, og det er kanskje like greit. I stedet kan du skjemme deg selv og familien bort med nydelig, myk vaniljeis med hele bringebær – en såkalt semifreddo, som er italiensk og betyr ‘halvfrossen’. Vi håper du får stor glede av oppskriftene.

Vel bekomme!