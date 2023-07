Alt du trenger å vite om crossfit

Crossfit fikk fra starten av et rykte for å gi mange skader, men ser vi på studiene som er foretatt, er det ikke noe som tyder på at forekomsten av skader i crossfit er høyere enn i andre treningsformer.

Antall skader per 1000 treningstimer ligger under 3 i crossfit. Skaderaten er dermed på nivå med for eksempel vektløfting og turn, men lavere enn løping og kontaktidretter som fotball og håndball.