Seks tips til å få best utbytte av gåturen

6. Gå mer (enn du pleier)

Jo mer du går, jo bedre. Men hvordan holder du motivasjonen oppe og får gått de 10 000 skrittene som anbefales - eller mer? Det kan en skritteller hjelpe deg med.

Et forskerteam fra Stanford University School of Medicin sammenlignet over 25 forskjellige studier av en skrittellers effekt på folks mosjonsvaner, for å se om der var et entydig bilde. Og det var det. Over 2500 mennesker (flest kvinner over 40 år) deltok i de forskjellige forsøkene. I gjennomsnitt gikk de over 2000 skritt mer hver eneste dag enn de gjorde før de ble utstyrt med en skritteller. Det tilsvarer at de økte aktivitetsnivået med 27 prosent hver dag, og at de dermed gikk over 1,5 km ekstra hver dag.